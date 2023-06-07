BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Haziran su kesintisi saatleri...

8 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Karanfil Sokak ve civarı arıza nedeniyle 07.06.2023 tarihinde 10.00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/06/2023 10:00 ~ 07/06/2023 12:00

Kesim Zamanı:07/06/2023 10:00

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Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Çilek Sokak ve civarında arıza nedeniyle 07.06.2023 tarihinde 11:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/06/2023 11:00 ~ 07/06/2023 18:00

Kesim Zamanı:07/06/2023 11:00

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Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Okur sokak ve civarı arıza nedeniyle 01/0172023 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 07/06/2023 12:00 ~ 07/06/2023 14:00

Kesim Zamanı:07/06/2023 12:00