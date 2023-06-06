BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Haziran su kesintisi saatleri...

7 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Esen Sokak ve civarı arıza nedeniyle 15:10 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/06/2023 15:10 ~ 06/06/2023 17:30

Kesim Zamanı:06/06/2023 15:10

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Istiklal Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Sogukkuyu Mahallesi, Hürriyet Caddesi ile Fuat Kuscuoglu caddesi arasinda kalan bölge, Adalet Mahallesi, Hürriyet Caddesi ile Havaalani arasinda kalan bölge ve civarinda, 06.06.2023 tarihinde 00:10 - 23: 50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 06/06/2023 00:10 ~ 06/06/2023 23:5

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Yıldırım İlçesi Mimarsinan Mahallesi Ay Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.06.2023 tarihinde 15:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/06/2023 15:00 ~ 06/06/2023 16:00

Kesim Zamanı:06/06/2023 15:00