BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 - 16 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Ocak Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Ocak Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Ocak Pazartesi su kesintisi saatleri...

16 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Kücükbalikli Mahallesi, 14.Cami Sk,4.Can sokak, Kadi Sokak, 1.Kibar Sokak, 2.Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10.Kaya Sokak, 1.Kara Sokak, 388.Sokak, 1.Karaman Sokak, Keciören Sokak, 3.Egemen Sokak ve civarinda 04.01.2023 - 30.01.2023 tarihleri arasinda 09:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/01/2023 09:00 ~ 31/01/2023 16:00

Kesim Zamanı:04/01/2023 09:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi, Ataevler Mahallesinin tamami, Baris Mahallesi, Gazi Osman Pasa Cadde Ve Pamuk Sokak batisinda kalan bölge, Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Cadde - Ozan Sokak, Mete Sokak, Damla Sokak batisinda kalan bölge, Isiktepe Mahallesi, Isiktepe Cadde Ve Eflatun Caddesi arasinda kalan bölge, Fethiye Mahallesi, 2. Feza Sokak Çelebi Sokak Topsahasi Caddesi Ile Gri Cadde arasinda kalan bölge, Besevler Mahallesi, Basari Sokak Bayir Sokak batisinda kalan bölge, Kültür Mahallesi, Gümüstepe Caddesi batisinda kalan bölge, Ücevler Mahallesi, Dikmen Sokak Akkus Sokak batisinda kalan bölge, Demirci Mahallesi, Kavakli Dere Caddesi Ile Demirci Caddesi arasinda kalan bölge ve Kücüksanayi Mahallesinin tamaminda 14/01/2023 tarihinde, 00:10 - 23:50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 14/01/2023 00:10 ~ 14/01/2023 23:50

Kesim Zamanı:14/01/2023 00:10