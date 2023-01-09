BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 - 10 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ocak Salı su kesintisi saatleri...

10 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Kücükbalikli Mahallesi, 14.Cami Sk,4.Can sokak, Kadi Sokak, 1.Kibar Sokak, 2.Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10.Kaya Sokak, 1.Kara Sokak, 388.Sokak, 1.Karaman Sokak, Keciören Sokak, 3.Egemen Sokak ve civarinda 04.01.2023 - 30.01.2023 tarihleri arasinda 09:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/01/2023 09:00 ~ 31/01/2023 16:00

Kesim Zamanı:04/01/2023 09:00

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Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi Pamuk Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.01.2023 tarihinde 14:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/01/2023 14:00 ~ 09/01/2023 19:00

Kesim Zamanı:09/01/2023 14:00

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Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.01.2023 tarihinde 14:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/01/2023 14:00 ~ 09/01/2023 17:00

Kesim Zamanı:09/01/2023 14:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Nilüfer Ilcesi Baris Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvari, Izmir Yolu Caddesi, Yilmaz Akkilic Caddesi, Gazi Osman Pasa Caddesi, Ali Riza Bey Caddesi ve Nilüfer Hatun Caddesi arasinda kalan bölge ve civarinda, 09.01.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 09/01/2023 10:00 ~ 09/01/2023 18:00

Kesim Zamanı:09/01/2023 10:00