BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ocak Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ocak Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ocak Cuma su kesintisi saatleri...

6 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Kücükbalikli Mahallesi, 14.Cami Sk,4.Can sokak, Kadi Sokak, 1.Kibar Sokak, 2.Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10.Kaya Sokak, 1.Kara Sokak, 388.Sokak, 1.Karaman Sokak, Keciören Sokak, 3.Egemen Sokak ve civarinda 04.01.2023 - 30.01.2023 tarihleri arasinda 09:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/01/2023 09:00 ~ 31/01/2023 16:00

Kesim Zamanı:04/01/2023 09:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Santralgaraj Mahallesi sinirlari icerisinde kalan Ulubatli Hasan Bulvari, Merinos Cadde, Merinos Atatürk Kültür Merkezi, Istanbul Caddesi, Dr. Sadik Ahmet Caddesi, Küplüpinar Mahallesi, Istanbul Caddesi, Köymen Caddesi, 24.Gül Sokak, Selvi Sokak arasinda kalan cadde ve sokaklarda 04.01.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/01/2023 10:00 ~ 04/01/2023 18:00

Kesim Zamanı:04/01/2023 10:00

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Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Vatan Sokak ve civarında arıza nedeniyle 05/01/2023 İle tarihinde 16:15 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/01/2023 16:15 ~ 05/01/2023 18:30

Kesim Zamanı:05/01/2023 16:15