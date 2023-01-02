BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2 - 3 Ocak Bursa su kesintisi listesi!
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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Ocak Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Ocak Salı su kesintisi saatleri...
3 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ
Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve Fidan civarında Kanal Çalışması nedeniyle 01/01/2023 tarihinde 14:50 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.
Plan.Tar: 02/01/2023 14:50 ~ 02/01/2023 18:00
Kesim Zamanı:02/01/2023 14:50