BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 31 Aralık - 1 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ocak Pazar günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ocak Pazar günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ocak Pazar su kesintisi saatleri...

1 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Cadde ve civarı arıza nedeniyle 30.12.2022 tarihinde 19:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 30/12/2022 19:00 ~ 30/12/2022 20:00

Kesim Zamanı:30/12/2022 19:00

---

Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi Aydın sokak ve civarı arıza nedeniyle 30/12/2022 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 30/12/2022 14:30 ~ 30/12/2022 17:00

Kesim Zamanı:30/12/2022 14:30

---

Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi İnönü Caddesi ve civarında 30/12/2022 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 30/12/2022 14:30 ~ 30/12/2022 17:00

Kesim Zamanı:30/12/2022 14:30