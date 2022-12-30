BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Aralık Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Aralık Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Aralık Cuma su kesintisi saatleri...

30 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi 865 Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.12.2022 tarihinde 16:10 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/12/2022 16:10 ~ 29/12/2022 17:30

Kesim Zamanı:29/12/2022 16:10

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Osmangazi İlcesi Küçükbalıklı Mahallesi 12. Akın Sk ve civarında arıza nedeniyle 29/12/2022 tarihinde 13:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 29/12/2022 13:30 ~ 29/12/2022 16:00

Kesim Zamanı:29/12/2022 13:30

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Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Ay Sokak ve civarında arıza nedeniyle 29/12/2022 tarihinde 10:30 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/12/2022 10:30 ~ 29/12/2022 13:00

Kesim Zamanı:29/12/2022 10:30