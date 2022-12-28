BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 - 29 Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Aralık Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Aralık Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Aralık Perşembe su kesintisi saatleri...

29 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Kücükbalikli Mahallesi, 14.Cami, 4.Can, Kadi, 1.Kibar, 2.Kutlu, Kaftan0, 10.Kaya, 1.Kara ve 388. Sokak ile civarinda 10.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasinda, 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 10/12/2022 10:00 ~ 30/12/2022 18:00

Kesim Zamanı:10/12/2022 10:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Elektrik Makine ve Malzeme Ikmal Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Akpinar Mahallesi 1. Akpinar Sokak, 1. Acar sokagin batisi , Hakimiyet Caddesi ile Mudanya Caddesi arasinda kalan bölge ve civarinda 28.12.2022 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 28/12/2022 10:00 ~ 28/12/2022 18:00

Kesim Zamanı:

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Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yeşildağ Sokak ve civarı arıza nedeniyle 28.12.2022 tarihinde 15:40 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 28/12/2022 15:40 ~ 28/12/2022 17:00

Kesim Zamanı:28/12/2022 15:40