BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Aralık Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Aralık Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Aralık Çarşamba su kesintisi saatleri...

27-28 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Okçu sokak ve civarı arıza nedeniyle 27/12/2022 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 27/12/2022 14:30 ~ 27/12/2022 16:00

Kesim Zamanı:27/12/2022 14:30

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Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 5.Sağlık Sokak ve civarında arıza nedeniyle 27/12/2022 tarihinde 15:45 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular belirtilen saatten önce verilecektir.

Plan.Tar: 27/12/2022 15:45 ~ 27/12/2022 18:00

Kesim Zamanı:27/12/2022 15:45

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Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi Poyraz Sokak ve civarında arıza nedeniyle 27/12/2022 tarihleri arasında 14:45 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 27/12/2022 14:45 ~ 27/12/2022 17:00

Kesim Zamanı:27/12/2022 14:45