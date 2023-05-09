BUSKİ Bursa su kesintisi: 9 Mayıs Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Mayıs su kesintisi saatleri...

SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi Hamamcıoğlu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.05.2023 tarihinde 10:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/05/2023 10:30 ~ 09/05/2023 12:30

SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Havza Sokak ve civarı arıza nedeniyle 10.04.2023 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/05/2023 11:00 ~ 09/05/2023 13:00

Kesim Zamanı:09/05/2023 11:00

SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Daire Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Kayapa Mahallesi, Kayapa Sanayi Bölgesi ve civarinda 10.05.2023 Çarsamba günü, 09.00 - 20.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 10/05/2023 09:00 ~ 10/05/2023 20:00

Kesim Zamanı:09/05/2023 09:00

SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallesi Bayırbağ Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.05.2023 tarihinde 10:35 ile 12:35 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/05/2023 10:35 ~ 09/05/2023 12:35

Kesim Zamanı:09/05/2023 10:35