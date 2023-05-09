BUSKİ Bursa su kesintisi:9-10 Mayıs Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Akça Sokak ve civarında arıza nedeniyle 09.05.2023 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/05/2023 15:30 ~ 09/05/2023 17:00

Kesim Zamanı:09/05/2023 15:30

---

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Nergis Sokak ve civarında arıza nedeniyle 09.05.2023 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 09/05/2023 11:00 ~ 09/05/2023 13:00

Kesim Zamanı:09/05/2023 11:00

---

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Daire Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Kayapa Mahallesi, Kayapa Sanayi Bölgesi ve civarinda 10.05.2023 Çarsamba günü, 09.00 - 20.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 10/05/2023 09:00 ~ 10/05/2023 20:00

Kesim Zamanı:09/05/2023 09:00