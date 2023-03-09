BUSKİ Bursa su kesintisi: 9-10 Mart Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Demirtas-Sakarya Mahallesi; 1. Tasyaka Sokak, 1010. Sokak, 1015. Sokak, 1003. Sokak, 1004. Sokak, 1005. Sokak arasinda kalan bölge ve civarinda, 10.03.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 10/03/2023 10:00 ~ 10/03/2023 18:00

Kesim Zamanı:10/03/2023 10:00

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Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 2. Yavuz Sokak ve civarında arıza nedeniyle 09.03.2023 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/03/2023 16:00 ~ 09/03/2023 18:00

Kesim Zamanı:09/03/2023 16:00

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Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi 1.Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.03.2023 tarihinde 12:10 ile 120:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/03/2023 12:10 ~ 09/03/2023 20:00

Kesim Zamanı:09/03/2023 12:10