BUSKİ Bursa su kesintisi: 8-9 Mart Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi Viraj Sokak ve civarında arıza nedeniyle 08.03.2023 tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/03/2023 14:00 ~ 08/03/2023 16:00

Kesim Zamanı:08/03/2023 14:00

---

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi, Balat Mahallesi ve civarinda 08.03.2023 tarihinde 09.00-18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 08/03/2023 09:00 ~ 08/03/2023 18:00

Kesim Zamanı:08/03/2023 09:00

---

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Kükürtlü Mahallesi Zübeyde Hanim Caddesi, Belde Caddesi, Kükürtlü Caddesi arasinda kalan bölge ve civarinda, 08.03.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 08/03/2023 10:00 ~ 08/03/2023 18:00

Kesim Zamanı:08/03/2023 10:00