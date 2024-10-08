Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarında 30.09.2024-31.10.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/09/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BEŞEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/10/2024 21:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/10/2024 22:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi ve civarı arıza Nedeniyle 08.10.2024 tarihinde 21:00 ile 22:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 08/10/2024 20:00

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer İlçesi Dumlupinar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve civarında 01.10.2024-28.10.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/10/2024 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/10/2024 14:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C3_B42 Alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi 1. Alaska Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.10.2024 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 08/10/2024 12:00

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Mustafakemalpaşa Osmangazi Nilüfer Buski Bursa

Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: Görülecek hesabımız var

 TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ekim Aliağa, Bornova, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca 8-9 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Erbaş damadı İsrail olayı ne? Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat kimdir? "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir? Hangisi böcekler sınıfından değildir? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Ekim Beyşehir, Çumra, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Olympus Mons nerede? Kapladığı alan yaklaşık olarak Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 40'ı kadar olan, Güneş sisteminin bilinen en yüksek dağı Olympus M Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir? Kanberra nerede? Lima nerede? Montevideo nerede? Buenos Aires nerede? Kim Milyoner olmak İster? "Yorgun Yıllarım" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? "Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava" dizeleri hangi şaire aittir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.