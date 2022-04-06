BUSKİ Bursa su kesintisi: 6 Nisan 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Nisan Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Nisan Çarşamba su kesintisi saatleri...

6 NİSAN BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 6. Açelya Sokak ve civarında arıza nedeniyle 05.04.2022 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/04/2022 11:00 ~ 05/04/2022 13:00

Kesim Zamanı:05/04/2022 11:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Fatih Mahallesi, 2. Altin Sokak ve civarinda, 05/04/2022 - 22/04/2022 tarihleri arasinda, 10.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 05/04/2022 10:00 ~ 22/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:05/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi 2. Gün Sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.04.2022 tarihinde 11:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/04/2022 11:30 ~ 05/04/2022 14:00

Kesim Zamanı:05/04/2022 11:30

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Üner Sokak ve civarında arıza nedeniyle 05/03/2022 tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 05/04/2022 12:00 ~ 05/04/2022 15:00

Kesim Zamanı:05/04/2022 12:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi Özkan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.04.2022 tarihinde 10:00 ile 11:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/04/2022 10:00 ~ 05/04/2022 11:30

Kesim Zamanı:05/04/2022 10:00

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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