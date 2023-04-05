BUSKİ Bursa su kesintisi: 5-6 Nisan Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ



Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Elektrik Makine ve Malzeme Ikmal Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Alasar Mahallesi ve civarinda, 06.04.2023 tarihinde 10:00 - 16: 00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 06/04/2023 10:00 ~ 06/04/2023 16:00

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Osmangazi İlçesi Yenibağlar Mahallesi Hamidiye Cadde ve civarı arıza nedeniyle 04.04.2023 tarihinde10:30 ile13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 04/04/2023 10:30 ~ 04/04/2023 13:30

Kesim Zamanı:04/04/2023 09:30

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Osmangazi İlçesi Doğanevler Mahallesi ve civarında 05.04.2023 tarihinde 09:30 ile 10:30 saatleri arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/04/2023 09:30 ~ 05/04/2023 10:30

Kesim Zamanı:05/04/2023 09:30

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Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Kale Sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.04.2023 tarihinde 10:00 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 04/04/2023 10:00 ~ 04/04/2023 11:00

Kesim Zamanı:04/04/2023 10:00