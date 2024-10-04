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BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/10/2024 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/10/2024 18:30

Açıklama: SU BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

Kesim Tarihi: 04/10/2024 16:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 30.09.2024-31.10.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/09/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/10/2024 14:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/10/2024 17:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C2_B_22 Alt bölgesinde bulunan Çamlıca Mahallesi Battal Sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.10.2024 tarihinde 14:50 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 04/10/2024 14:50

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

BAHAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/10/2024 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/10/2024 20:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C3_D07 Alt bölgesinde bulunan BAHAR Mahallesi 3.Sakarya Sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.10.2024 tarihinde 17:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 04/10/2024 17:00

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