BUSKİ Bursa su kesintisi: 31 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Mart Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Mart Perşembe su kesintisi saatleri...

31 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Dağ Sokak ve civarı arıza nedeniyle 31.03.2022 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/03/2022 16:00 ~ 31/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:31/03/2022 16:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Hale Sokak ve civarı arıza nedeniyle 31.03.2022 tarihinde 13:30 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/03/2022 13:30 ~ 31/03/2022 15:00

Kesim Zamanı:31/03/2022 13:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi 1. Mete Sokak ve civarında arıza nedeniyle 31.03.2022 tarihinde 14:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/03/2022 14:00 ~ 31/03/2022 16:00

Kesim Zamanı:31/03/2022 14:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 31/03/2022 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/03/2022 14:30 ~ 31/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:31/03/2022 14:30

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Durum: Beklemede

BUSKI Genel Müdürlügümüz Elektrik Makine ve Malzeme Ikmal Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesinde Dikkaldirim Mahallesi Büklüm ve Dikkaldirim Caddesi ile civarinda, Hüdavendigar Mahallesi Esen, Günes, Bent ve Kanal Cadde ile civarinda 31.03.2022 Persembe günü saat 10:00 - 20:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 31/03/2022 10:00 ~ 31/03/2022 20:00

Kesim Zamanı:

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 31.03.2022 tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/03/2022 14:00 ~ 31/03/2022 15:00

Kesim Zamanı:31/03/2022 14:00

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