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BUSKİ Bursa su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/01/2025 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Inegöl Ilcesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sinanbey Mahallesi muhtelif sokak ve Metal Sanayi civarinda, 27.12.2024-01.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/12/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/12/2024 12:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi C2_B_22 Alt bölgesinde bulunan Çamlıca Mahallesi Battal Sokak ve civarı arıza nedeniyle 30.12.2024 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 30/12/2024 10:00

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