BUSKİ Bursa su kesintisi: 29 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

BURSA (Haberler.com) - Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Mart Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Mart Salı su kesintisi saatleri...

29 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Beklemede

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1.Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Ovaakca Merkez, Ovaakca Egitim, Ovaakca Santral ve Ovaakca Çesmebasi Mahalleleri ve civarinda 29.03.2022 tarihinde 10:00 - 16: 00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 29/03/2022 10:00 ~ 29/03/2022 16:00

Kesim Zamanı:

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pir Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.03.2022 tarihinde 14:30 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/03/2022 14:30 ~ 29/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:29/03/2022 14:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Trakya Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29/03/2022 tarihinde 11:15 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/03/2022 11:15 ~ 29/03/2022 16:00

Kesim Zamanı:29/03/2022 11:15

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Durum: Beklemede

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi?nin tamamında 31.03.2022 tarihinde Perşembe günü 08:00-21:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/03/2022 08:00 ~ 31/03/2022 21:00

Kesim Zamanı:

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamidiye Mahallesi, Yalintas Caddesi, Güven Sokak, Sehit Fedai Çakir Sokak ile civarinda 04.03.2022-04.04.2022 tarihleri arasinda, 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/03/2022 10:00 ~ 04/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:04/04/2022 10:00

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