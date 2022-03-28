BUSKİ Bursa su kesintisi: 28 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Mart Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Mart Pazartesi su kesintisi saatleri...

28 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi 75. Yıl Mahallesi Yaprak Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.03.2022 tarihinde 23:00 ile 24:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/03/2022 23:00 ~ 25/03/2022 23:59

Kesim Zamanı:25/03/2022 23:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Karakaya Sokak ve civarı arıza nedeniyle 28.03.2022 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 28/03/2022 10:00 ~ 28/03/2022 13:00

Kesim Zamanı:28/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi 1. Oruç Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.03.2022 tarihinde 18:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Plan.Tar: 25/03/2022 18:00 ~ 25/03/2022 20:00

Kesim Zamanı:25/03/2022 18:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı ve civarı arıza nedeniyle 27.03.2022 tarihinde 15:30 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 27/03/2022 15:30 ~ 27/03/2022 19:00

Kesim Zamanı:27/03/2022 15:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Ormanlar yolu ve civarı arıza nedeniyle 25.03.2022 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/03/2022 19:00 ~ 25/03/2022 22:00

Kesim Zamanı:25/03/2022 19:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Ekici Sokak ve civarı arıza nedeniyle 28.03.2022 tarihinde 09:50 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 28/03/2022 09:50 ~ 28/03/2022 12:00

Kesim Zamanı:28/03/2022 09:50

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Gecit Mahallesi ve civarinda 28.03.2022 tarihinde 10:00 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 28/03/2022 10:00 ~ 28/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:28/03/2022 10:00

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