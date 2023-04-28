BUSKİ Bursa su kesintisi: 28-29 Nisan Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Durum: Beklemede

Revize: Mudanya Yolu üzerinde devam eden YHT hatti calismasi nedeniyle, BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan ana isale hattinda deplase calismalari yapilacaktir. Bu kapsamda Nilüfer Ilcesi Ahmet Yesevi Mahallesi Balat Cad. ile Nilüfer Çayi arasi ve Bey Sokak ile Mudanya Yolu arasinda kalan bölge, Bademli Mahallesi alt kesimleri, Osmangazi Ilcesi Nilüferköy Mahallesinin tamami, Gemlik Ilcesi Kursunlu ve Gencali Mahallelerinde 29/04/2023 tarihinde, 00:10-23:50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Çalismanin erken tamamlanmasi durumunda, sebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir.olunur.

Plan.Tar: 29/04/2023 00:10 ~ 29/04/2023 23:50

---

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Perde Sokak ve civarında arıza nedeniyle 28.04.2023 tarihinde 15:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 28/04/2023 15:00 ~ 28/04/2023 18:00

Kesim Zamanı:28/04/2023 15:00