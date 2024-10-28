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BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ekim Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ekim Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

EŞREF DİNÇER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/10/2024 10:30
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2024 12:00
  • Aciklama: Gemlik Eşref Dinçer mahallesinde Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar kapsamında 28/10/2025 tarihinde 10:30 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
  • Kesim Tarihi: 28/10/2024 10:30
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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