BUSKİ Bursa su kesintisi: 26 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Kücükbalikli Mahallesi, 14.Cami Sk,4.Can sokak, Kadi Sokak, 1.Kibar Sokak, 2.Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10.Kaya Sokak, 1.Kara Sokak, 388.Sokak, 1.Karaman Sokak, Keciören Sokak, 3.Egemen Sokak ve civarinda 04.01.2023 - 30.01.2023 tarihleri arasinda 09:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/01/2023 09:00 ~ 31/01/2023 16:00

Kesim Zamanı:04/01/2023 09:00

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Osmangazi İlçesi Zafer Mahallesi Haydarbey Sokak ve civarında arıza nedeniyle 26/01/2023 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden,vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/01/2023 15:00 ~ 26/01/2023 17:00

Kesim Zamanı:26/01/2023 15:00