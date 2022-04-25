BUSKİ Bursa su kesintisi: 25 Nisan 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

BURSA (Haberler.com) - Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Nisan Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Nisan Pazartesi su kesintisi saatleri...

25 NİSAN BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilce merkezinin tamaminda, 19.04.2022 - 18.05.2022 tarihleri arasinda, 10:00-16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 19/04/2022 10:00 ~ 18/05/2022 16:00

Kesim Zamanı:19/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Mustafakemalpaşa LALAŞAHİN, ZÜFERBEY, ORTA, DERE, YENİDERE mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 25.04.2022 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

Plan.Tar: 25/04/2022 09:00 ~ 25/04/2022 15:00

Kesim Zamanı:25/04/2022 09:00

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Durum: Kesildi

Mustafakemalpaşa LALAŞAHİN, ZÜFERBEY, ORTA, DERE, YENİDERE mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 25.04.2022 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

Plan.Tar: 25/04/2022 09:00 ~ 25/04/2022 15:00

Kesim Zamanı:25/04/2022 09:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi ve civarı arıza nedeniyle 25.04.2022 tarihinde 14:45 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/04/2022 14:45 ~ 25/04/2022 16:00

Kesim Zamanı:25/04/2022 14:45

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Hamam Cadde ve civarı arıza nedeniyle 23.04.2022 tarihinde 05:30 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/04/2022 05:30 ~ 23/04/2022 12:00

Kesim Zamanı:23/04/2022 05:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Işık Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.04.2022 tarihinde 16:45 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/04/2022 16:45 ~ 23/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:23/04/2022 16:45

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