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BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

EŞREF DİNÇER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 30/11/2024 16:00
  • Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30.10.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
  • Kesim Tarihi: 30/10/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

30 AĞUSTOS ZAFER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00
  • Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 31.10.2024-28.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
  • Kesim Tarihi: 30/10/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

BAHAR

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2024 14:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 25/11/2024 17:00
  • Açıklama: Osmangazi İlçesi C3_D07 Alt bölgesinde bulunan BAHAR Mahallesi 3.Güler Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.11.2024 tarihinde 14:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 25/11/2024 14:00
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