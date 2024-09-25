BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Çalı Kavak Sokak ve civarında 24.09.2024 - 23.10.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 23/09/2024 09:00

KARACABEY SU KESİNTİSİ

GÖLECİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/09/2024 19:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/09/2024 19:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 23.09.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 19:00 itibariyle su kesintisi yaşanabilir. Sular bulanıklık giderildiği zaman verileceği için saat bilgisi yoktur.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpasa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarında 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 28/08/2024 09:00