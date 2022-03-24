BUSKİ Bursa su kesintisi: 24 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Mart Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Mart Perşembe su kesintisi saatleri...

24 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Mustafakemalpaşa YENİDERE ve DERE mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 24.03.2022 tarihinde 14:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

Plan.Tar: 24/03/2022 14:30 ~ 24/03/2022 17:30

Kesim Zamanı:24/03/2022 14:30

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamidiye Mahallesi, Yalintas Caddesi, Güven Sokak, Sehit Fedai Çakir Sokak ile civarinda 04.03.2022-04.04.2022 tarihleri arasinda, 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/03/2022 10:00 ~ 04/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:04/04/2022 10:00

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Durum: Beklemede

Karacabey İlçesi Yeni Mahallesi?nde içme suyu alt yapı çalışmaları nedeniyle 24/03/2022 tarihinde 08:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/03/2022 08:00 ~ 24/03/2022 12:00

Kesim Zamanı:

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Kayapa Istiklal Mahallesi ve civarinda 23.03.2022 tarihinde 10:00 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 23/03/2022 10:00 ~ 23/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:23/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Orhaneli Ilcesi, Merkez Mahallelerde 08/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasinda, 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 08/03/2022 10:00 ~ 31/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:07/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi , Baris Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gönen Sokak - Pamuk Sokak- Kubilay Sokak- Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gazi Caddesi - Yali Sokak - Aras Sokak- Sht.Ütgm. Mesut Beyazit Caddesi - Kirkpinar Sokak - Mavi Sokak ve Mete Sokak arasinda kalan bölge ile civarinda 24.03.2022 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 24/03/2022 10:00 ~ 24/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:24/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi Kırm Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.03.2022 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/03/2022 15:00 ~ 24/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:24/03/2022 15:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Mimarsinan Mahallesi Şimşek sokak civarında arıza nedeniyle 24.03./2022tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gecekmektedir.

Plan.Tar: 24/03/2022 14:30 ~ 24/03/2022 16:00

Kesim Zamanı:24/03/2022 14:30

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