BUSKİ Bursa su kesintisi: 23 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Mart Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Mart Çarşamba su kesintisi saatleri...

23 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Orhaneli Ilcesi, Merkez Mahallelerde 08/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasinda, 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 08/03/2022 10:00 ~ 31/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:07/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi Dağ sokak ve civarında arıza nedeniyle 23.03.2022 tarihinde 15:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 23/03/2022 15:00 ~ 23/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:23/03/2022 15:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi , Baris Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gönen Sokak - Pamuk Sokak- Kubilay Sokak- Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gazi Caddesi - Yali Sokak - Aras Sokak- Sht.Ütgm. Mesut Beyazit Caddesi - Kirkpinar Sokak - Mavi Sokak ve Mete Sokak arasinda kalan bölge ile civarinda 24.03.2022 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 24/03/2022 10:00 ~ 24/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:24/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Kayapa Istiklal Mahallesi ve civarinda 23.03.2022 tarihinde 10:00 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 23/03/2022 10:00 ~ 23/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:23/03/2022 10:00

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