BUSKİ Bursa su kesintisi: 23-24 Nisan Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Yenimahalle Mahallesi ve Piremir Mahallesi ve civarı arıza nedeniyle 21.04.2023 tarihinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/04/2023 09:00 ~ 21/04/2023 13:00

Kesim Zamanı:21/04/2023 09:00

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Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Hirfanlı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.04.2023 tarihinde 11:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/04/2023 11:00 ~ 22/04/2023 12:00

Kesim Zamanı:22/04/2023 11:00

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Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 154.Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.04.2023 tarihinde 16:30 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/04/2023 16:30 ~ 23/04/2023 18:30

Kesim Zamanı:23/04/2023 16:30