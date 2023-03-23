BUSKİ Bursa su kesintisi: 23-24 Mart Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Derya Cadde ve civarı arıza nedeniyle 23.03.2023 tarihinde 14:15 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/03/2023 14:15 ~ 23/03/2023 16:00

Kesim Zamanı:23/03/2023 14:15

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Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Horoncu Sokak ve civarında arıza nedeniyle 23/03/2023 tarihinde 09:40 İle 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 23/03/2023 09:40 ~ 23/03/2023 12:00

Kesim Zamanı:23/03/2023 09:40

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Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi Yeniyol Cadde ve civarı arıza nedeniyle 23.03.2023 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Plan.Tar: 23/03/2023 15:30 ~ 23/03/2023 17:00

Kesim Zamanı:23/03/2023 15:30