BUSKİ Bursa su kesintisi: 22 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!
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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Mart Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Mart Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Mart Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Mart Salı su kesintisi saatleri...
22 MART BURSA SU KESİNTİLERİ
Durum: Kesildi
Osmangazi İlçesi Yenibağlar Mahallesi Demet Sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.03.2022 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
Plan.Tar: 22/03/2022 14:30 ~ 22/03/2022 17:00
Kesim Zamanı:22/03/2022 14:30
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Durum: Kesildi
Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Kuru Sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.03.2022 tarihinde 11:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
Plan.Tar: 22/03/2022 11:00 ~ 22/03/2022 14:00
Kesim Zamanı:22/03/2022 11:00
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Durum: Kesildi
Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Kiremitçi Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 22.03.2022 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
Plan.Tar: 22/03/2022 10:30 ~ 22/03/2022 13:00
Kesim Zamanı:22/03/2022 10:30
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Durum: Kesildi
BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Orhaneli Ilcesi, Merkez Mahallelerde 08/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasinda, 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur
Plan.Tar: 08/03/2022 10:00 ~ 31/03/2022 18:00
Kesim Zamanı:07/03/2022 10:00
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