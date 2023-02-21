BUSKİ Bursa su kesintisi: 21 Şubat Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Degirmenönü Mahallesinde 1. Düzce Sokak, Dolunay Sokak ile Filiz Sokagin güney tarafinda kalan bölge ve civarinda 21.02.2023 tarihinde, 09:00 - 20:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 21/02/2023 09:00 ~ 21/02/2023 20:00

Kesim Zamanı:20/02/2023 09:00