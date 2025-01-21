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BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/01/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/01/2025 19:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat ve Ahmetyesevi Mahallesi; Sanayi Caddesi, Balat Cadde, Bey Sokak, Farabi Cadde, Basaran Cadde ve civarında 21.01.2025 tarihinde, 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 20/01/2025 09:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/12/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/01/2025 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 19.12.2024-19.01.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

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