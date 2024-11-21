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BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Kasım Yıldırım, Osmangazi, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Kasım Yıldırım, Osmangazi, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Yıldırım, Osmangazi, Gemlik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

EŞREF DİNÇER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 30/11/2024 16:00
  • Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30.10.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

YİĞİTLER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/11/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 21/11/2024 11:00
  • Açıklama: Yıldırım İlçesi C2_D16 Alt bölgesinde bulunan Yiğitler Mahallesi F4 Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.11.2024 tarihinde 09:00 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 21/11/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

KİRAZLI

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/11/2024 17:20
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 21/11/2024 17:00
  • Açıklama: Osmangazi İlçesi Kirazlı Mahallesi Kirazlı Yayla ve civarında arıza nedeniyle 20.11.2024 ve 21.11.2024 tarihlerinde 17:20 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir
  • Kesim Tarihi: 20/11/2024 17:20
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