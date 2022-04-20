BUSKİ Bursa su kesintisi: 20 Nisan 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

BURSA (Haberler.com) - Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Nisan Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Nisan Çarşamba su kesintisi saatleri...

20 NİSAN BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilce merkezinin tamaminda, 19.04.2022 - 18.05.2022 tarihleri arasinda, 10:00-16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 19/04/2022 10:00 ~ 18/05/2022 16:00

Kesim Zamanı:19/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilce merkezinin tamaminda, 19.04.2022 - 18.05.2022 tarihleri arasinda, 10:00-16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 19/04/2022 10:00 ~ 18/05/2022 16:00

Kesim Zamanı:19/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilce merkezinin tamaminda, 19.04.2022 - 18.05.2022 tarihleri arasinda, 10:00-16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 19/04/2022 10:00 ~ 18/05/2022 16:00

Kesim Zamanı:19/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1.Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Vakif Mahallesi, Vezüv Sokak, 2.Varoglu Sokak ve civarinda 10.04.2022 - 21.04.2022 tarihleri arasinda, 08:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 10/04/2022 08:00 ~ 21/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:10/04/2022 08:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Fatih Mahallesi, 2. Altin Sokak ve civarinda, 05/04/2022 - 22/04/2022 tarihleri arasinda, 10.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 05/04/2022 10:00 ~ 22/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:05/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Hurma Sokak ve civarında arıza nedeniyle 20/04/2022 tarihinde 14:10 ile 16:10 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 20/04/2022 14:10 ~ 20/04/2022 16:10

Kesim Zamanı:20/04/2022 14:10

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