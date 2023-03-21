BUSKİ Bursa su kesintisi: 20-21 Mart Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Dr Sadık Ahmet Cadde ve civarı arıza nedeniyle 21.03.2023 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/03/2023 11:00 ~ 21/03/2023 13:00

Kesim Zamanı:21/03/2023 11:00

---

Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi Gezi Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.03.2023 tarihinde 15:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/03/2023 15:00 ~ 21/03/2023 18:00

Kesim Zamanı:21/03/2023 15:00

---

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Yigitler Mahallesi'nde Otosansit'in tamami, Degirmenönü Mahallesi'nde Bozdemir Sokak, Denizci Sokak, Yalcin Sokak'in güneyi ile Düzce Sokak, Dolubaba Sokak ve Filiz Sokak kuzeyi arasinda kalan bölge ile Karapinar Mahallesi'nde 22. cadde güneyinde kalan bölgede 21.03.2023 tarihinde 00:10 - 23:50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 21/03/2023 00:10 ~ 21/03/2023 23:50

Kesim Zamanı:20/03/2023 00:10