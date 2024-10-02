BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KARACABEY SU KESİNTİSİ

SAZLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/10/2024 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/10/2024 15:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Sazlıca, Eskisarıbey ve Ortasarıbey Mahallelerinde şekebe arızası nedeniyle 02.10.2024 tarihinde Çarşamba günü 12:00-15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 02/10/2024 12:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 30.09.2024-31.10.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/09/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ATAEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/10/2024 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/10/2024 14:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Nene Hatun caddesi ve civarında arıza nedeniyle 02.10.2024 tarihinde 12:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 02/10/2024 12:00

BEŞEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/10/2024 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/10/2024 15:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, BEŞEVLER Mahallesi BEYDAĞI Sokak ve civarı Arıza Nedeniyle 02.10.2024 tarihinde 11:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 02/10/2024 11:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi , 30 Agustos Zafer Mahallesi ve Kayapa Organize Sanayi bölgesi ve civarında 01.10.2024 -28.10.2024 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:00

ÜÇEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/10/2024 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/10/2024 11:30

Aciklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Üçevler Mahallesi Değer Sokak ve civarı arıza nedeniyle 02.10.2024 tarihinde 09:30 ile 11:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 02/10/2024 09:30