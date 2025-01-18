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BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/01/2025 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut icmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arizaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sinanbey Mahallesi muhtelif sokak ve Metal Sanayi civarında, 27.12.2024-01.01.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2025 17:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4 B Alt bölgesinde bulunan Demirci Mahallesi Işıkhan sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.10.2025 tarihinde 14:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 06/01/2025 14:00

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