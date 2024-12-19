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BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

HASANAĞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/11/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/12/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 21.11.2024 - 20.12.2024 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur

Kesim Tarihi: 21/11/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/12/2024 17:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/12/2024 18:20

Açıklama: Osmangazi ilçesi C3_B42 Alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi 1.Akdoğan Cadde ve civarı arıza nedeniyle 16.12.2024 tarihinde 17:20 ile 18:20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

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