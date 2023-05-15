BUSKİ Bursa su kesintisi: 15-16 Mayıs Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Kocaali Cadde ve civarı arıza nedeniyle 15.05.2023 tarihinde 11:30 ile14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 15/05/2023 11:30 ~ 15/05/2023 14:00

Kesim Zamanı:15/05/2023 11:30

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Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi Keşan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 15.05.2023 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 15/05/2023 10:00 ~ 15/05/2023 12:00

Kesim Zamanı:15/05/2023 10:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer ilcesi Kayapa Çamlik Mahallesi ve civarinda 16.05.2023 tarihinde, 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.

Plan.Tar: 16/05/2023 09:00 ~ 16/05/2023 18:00