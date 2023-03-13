BUSKİ Bursa su kesintisi: 13-14 Mart Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Çalışkan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 13.03.2023 tarihinde 11:10 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/03/2023 11:10 ~ 13/03/2023 12:30

Kesim Zamanı:13/03/2023 11:10

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Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Güzel sokak ve civarı arıza nedeniyle 13.03.2023 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/03/2023 10:00 ~ 13/03/2023 13:00

Kesim Zamanı:13/03/2023 10:00

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Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Mehmet Çıkmazı ve civarı arıza nedeniyle 13/03/2023 tarihinde 11:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/03/2023 11:30 ~ 13/03/2023 13:30

Kesim Zamanı:13/03/2023 11:30

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi, Balkan Mahallesinin tamami, Yeni Tokilerin oldugu bölge ve civarinda, 14.03.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 14/03/2023 10:00 ~ 14/03/2023 18:00

Kesim Zamanı:14/03/2023 10:00