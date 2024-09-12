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BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Eylül Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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BUSKİ Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 22/08/2024 10:00

HAMİDİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/09/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Inegöl Ilcesi Mahmudiye Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Turgutalp Mahallesi, Cuma Mahallesi, Mesudiye Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Çeltikci Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Burhaniye Mahallesi, Sinanbey Mahalleleri ve civarinda, 12.09.2024 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 11/09/2024 09:00

MUDANYA SU KESİNTİSİ

GÜZELYALI BURGAZ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/09/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/09/2024 20:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil), Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet Konakları ve civarında 10.09.2024 tarihinde 10:00 ? 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 10/09/2024 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

ATARİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/09/2024 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/09/2024 12:00

Aciklama: Mustafakemalpaşa ilçesi ATARİYE mahallelesi TERMİNAL MEVKİİ şebeke arızası nedeniyle 10.09.2024 tarihinde 09:30 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

KesimTarihi: 10/09/2024 09:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30.08.2024 - 28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 30/08/2024 09:00

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