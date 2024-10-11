BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegeöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/10/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 30.09.2024-31.10.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/09/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DAĞYENİCE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/10/2024 17:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/10/2024 19:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi 1.Sokak ve civarı arıza nedeniyle 10.10.2024 tarihinde 17:20 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 10/10/2024 17:20

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/10/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Akpinar Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi ve civarinda 14.10.2024 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 11/10/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

SOĞUKKUYU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/10/2024 16:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/10/2024 20:00

Aciklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4 B-10 Alt Bölgesinde Bulunan Soğukkuyu Mahallesi ŞEHİT ONBAŞI TOLGA TAŞTAN Sokak ve HÜRRİYET Mahallesinin bir kısmı arıza nedeniyle 11.10.2024 tarihinde 16:50 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 11/10/2024 16:50