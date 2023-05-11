BUSKİ Bursa su kesintisi: 11-12 Mayıs Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Demirler Sokak ve civarı arıza nedeniyle 11.05.2023 tarihinde 13:50 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 11/05/2023 13:50 ~ 11/05/2023 15:00

Kesim Zamanı:11/05/2023 13:50

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Daire Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Kayapa Zafer Mahallesi, Kayapa İstiklal Mahallesi Kayapa Sanayi Bölgesi ve civarinda 11.05.2023 Perşembe günü, 09.00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 11/05/2023 09:00 ~ 11/05/2023 18:00

Kesim Zamanı:11/05/2023 09:00