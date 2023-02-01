BUSKİ Bursa su kesintisi: 1 Şubat Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Porsuk Sokak ve civarında arıza nedeniyle 26/01/2023 tarihinde 15:300 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 01/02/2023 15:30 ~ 01/02/2023 16:30

Kesim Zamanı:01/02/2023 15:30

---

Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, Çamlıca Mahallesi Odunluk Mahallesinin Eski Orhaneli Yolunun güneyinde kalan bölge ile civarında İsale Arızası Nedeniyle 11:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Plan.Tar: 01/02/2023 11:30 ~ 01/02/2023 16:00

Kesim Zamanı:01/02/2023 11:30