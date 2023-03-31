BUSKİ Bursa su kesintisi: 1 Nisan Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

31 Mart 2023 tarihinde saat 09:15 ile 11:30 arasında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ve çevresindeki bir arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesinti planlanan saatler arasında gerçekleşecektir: 31/03/2023 09:15 - 31/03/2023 11:30

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31 Mart 2023 tarihinde saat 15:00 ile 18:00 arasında, Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak ve çevresindeki bir arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesinti planlanan saatler arasında gerçekleşecektir: 31/03/2023 15:00 - 31/03/2023 18:00