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BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Mart Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Mart Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2025 22:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Kurşunlu Bölgesinde: Su Deposu civarı, Gençali Mahallesi eski köy yerleşimi ve Kurşunlu Eski köy yerleşim yeri (Nursel Çağlar İlköğretim Okulu) ve civarında 24.02.2025 tarihinde, 10:00 ? 22:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesim Tarihi: 24/02/2025 10:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

MİNARELİÇAVUŞ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2025 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2025 13:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B37 Alt Bölgesinde bulunan, Minareliçavuş Mahallesi menekşe Sokak ve civarında, "ARIZA" çalışması nedeniyle 24.02.2025 tarihinde 12:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 24/02/2025 12:30

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