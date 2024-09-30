BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ekim su kesintisi saatleri!

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/09/2024 01:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 15:30

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Aritma Tesisleri Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Inegöl Ilcesi Alanyurt Bölgesi; Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, Ertugrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarinda 28.09.2024 (Cumartesi) tarihinde gece 01:00 ile ögleden sonra 15:30 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 28/09/2024 01:00

KARACABEY SU KESİNTİSİ

GÖLECİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/10/2024 17:00

Aciklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 30.09.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00 itibariyle su kesintisi yaşanabilir. Sular bulanıklık giderildiği zaman verileceği için saat bilgisi yoktur.

Kesim Tarihî: 30/09/2024 12:00

ŞAHMELEK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/10/2024 17:00

Aciklama: Karacabey İlçesi Şahmelek, Okçular, Yeşildere, Dağkadı, Kedikaya, Kıranlar ve Akçasusurluk Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 30.09.2024 tarihinde Pazartesi günü su kesintisi yaşanabilir. Sular bulanıklık giderildiği zaman verileceği için saat bilgisi yoktur.

Kesim Tarihi: 30/09/2024 17:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ



DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Dumlupinar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve civarinda 01.10.2024-28.10.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:00